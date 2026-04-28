Alberto Ferreras

Zamora, epicentro de Iberoamérica en el trabajo "coordinado y cooperativo" en favor de la infancia

El Ayuntamiento de Zamora ha sido la primera parada de los participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud. Las delegaciones de los 22 países iberoamericanos presentes han sido recibidas en el Salón de Plenos del consistorio por la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.