Fernando Martínez Maíllo al ministro Bolaños en el Senado: "Decir que un tribunal revocará decisiones es llamar prevaricador a un juez”

Fernando Martínez-Maíllo, senador del PP por la provincia de Zamora, acusó este martes al Gobierno central de “atacar la independencia judicial” durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Senado. El parlamentario popular dirigió una pregunta oral al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien reprochó las críticas del Ejecutivo a resoluciones judiciales cuando estas no coinciden con sus intereses. Más información