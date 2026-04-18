C. G.

Así se construye una pared de la típica cortina de Sayago mediante piedras: demostración en directo en Zamora

Aquí puedes ver una demostración de la construcción de una pared de la típica cortina de Sayago mediante piedras sin ningún tipo de argamasa. Es la actividad más llamativa de la nueva edición del mercado ecológico de Zamora que se lleva a cabo en la plaza de la Constitución el tercer sábado de cada mes.