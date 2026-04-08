Alejandra Bonel García

VÍDEO | Zamora celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano

La lluvia obligó a cambiar los planes a última hora, pero no consiguió empañar el sentido de una jornada llamada a celebrar el orgullo, la memoria y la dignidad del pueblo gitano. Lo que iba a ser un acto en el parque de Olivares terminó celebrándose en el palacio de La Alhóndiga, en un espacio cedido con rapidez por el Ayuntamiento tras un cambio de ubicación tan brusco como inevitable: “De momento no controlamos las nubes”, bromeó Carlos Fernández Herrera, coordinador territorial de la Fundación Secretariado Gitano. Más información