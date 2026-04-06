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Y aquí no ha pasado nada: un 10 para el servicio de limpieza de Zamora

Y aquí no ha pasado nada: un 10 para el servicio de limpieza de Zamora

Tania Sutil

Y aquí no ha pasado nada: un 10 para el servicio de limpieza de Zamora

Tania Sutil

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En solo unas horas de diferencia, la Plaza Mayor de Zamora ha pasado de ser un hervidero de botellas, bolsas de plástico y basura general a ser la de antes: limpia, desinfectada y sin rastro de una gran fiesta de por medio con motivo del Domingo de Resurrección. En estos casos, al igual que ha ocurrido durante toda la Pasión tras las procesiones y, en especial, tras el botellón de la madrugada del Viernes Santo, solo queda reconocer la efectividad y profesionalidad de los servicios de limpieza de Zamora: un 10 para ellos.

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