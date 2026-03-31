C. G.

La temporada de terrazas llega a los bares de Zamora con la Semana Santa

Comienza la temporada de terrazas en los bares de Zamora. Desde estos días y hasta el 15 de octubre los establecimientos autorizados pueden instalar sus terrazas en la zona de la calzada. Eso sí, solo pueden hacerlo los establecimientos con autorización en años anteriores, ya que el Ayuntamiento no arroja nuevas licencias para estos usos. Así, los establecimientos hosteleros de reciente creación o sin derecho a terraza en años anteriores no podrán hacerlo.