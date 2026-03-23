G. C.

VÍDEO | Así desarticula la Guardia Civil a un grupo criminal asentado en Valladolid que robaba mercancía a camiones en Zamora

La Guardia Civil desarticula a un grupo criminal que robaba mercancía de camiones en ruta y que actuaba en toda Castilla y León, con especial incidencia en Zamora. Los ladrones forzaban vehículos estacionados en áreas de descanso aprovechando el momento de descanso del camionero: hay seis detenidos. Este es el momento de la detención con la entrada de agentes al domicilio de los implicados. Más información