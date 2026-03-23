Alejandro García Benito

Ana Pastor, pregonera de la Pasión en el Club de La Opinión: "Cuando llega la Semana Santa, Zamora cambia"

Ana Pastor Julián retrató en su pregón de Semana Santa en el Club La Opinión-El Correo de Zamora una ciudad que cambia con la llegada de la Semana de Pasión. No de forma brusca, sino en el ritmo, en la mirada y en el silencio. Las calles, vino a decir, se vuelven más lentas; las conversaciones bajan el tono; la ciudad se recoge y se prepara. Junto a esa dimensión exterior, el pregón subrayó también la parte más doméstica de la celebración: las familias que se reencuentran, quienes regresan a casa, las sopas de ajo al volver de madrugada, los dulces tradicionales y las mesas llenas de recuerdos compartidos Más información