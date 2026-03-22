Carlos Gil

Un centenar de personas se manifiesta en Zamora contra la guerra en Irán: "Nuestra miseria, nuestros muertos"

Un centenar de personas se ha manifestado este domingo en la plaza de la Constitución de Zamora al grito de "vuestra guerra, nuestros muertos, nuestra miseria" para protestar por la guerra emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán. La concentración, con otros lemas como "No a Trump, no religiones", ha sido organizada por la Coordinadora Antifascista de Zamora.