VÍDEO | El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional

La encuesta publicada por La Opinión de Zamoramuestra a grandes rasgos una continuidad con lo que pasó en las elecciones del año 2022. El Partido Popular volvería a ganar con claridad las elecciones, el Partido Socialista resiste el resultado que obtuvo en aquel momento y Vox obtiene una leve mejoría frente al buen resultado que obtuvo hace cuatro años. Más información