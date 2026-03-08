T. S. / L. G. / A. F.

La Zamora feminista alza su voz: miles de personas participan en la manifestación del Día de la Mujer

Zamora sale a la calle con motivo del Día Internacional de la Mujer y afronta este 8M con reivindicación y participación social. La jornada ha contado con colectivos feministas, asociaciones, instituciones y zamoranos de todas las edades llamados a marchar juntos para visibilizar las desigualdades que persisten, a la vez que reclaman avances reales en derechos, igualdad y protección.