La Zamora feminista alza su voz: miles de personas participan en la manifestación del Día de la Mujer
Zamora sale a la calle con motivo del Día Internacional de la Mujer y afronta este 8M con reivindicación y participación social. La jornada ha contado con colectivos feministas, asociaciones, instituciones y zamoranos de todas las edades llamados a marchar juntos para visibilizar las desigualdades que persisten, a la vez que reclaman avances reales en derechos, igualdad y protección. Más información
