C. G. / T. S.

Incendio en la cocina de un bar de Obispo Acuña en Zamora: despliegue de bomberos y calle cortada

Un fuego originado en un bar de la calle Obispo Acuña de Zamora capital ha movilizado a los bomberos, que han sofocado las llamas provenientes de la cocina, donde se ha originado el conato. Hasta el lugar se han trasladado también agentes de la Policía Municipal, que han cortado la calle en el tramo comprendido entre las confluencias de las calles Blas de Otero y Carlos Latorre.