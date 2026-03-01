B. B. G.

"Trufachef", el concurso dedicado a la trufa en Zamora, en un minuto

La trufa protagoniza los días 28 de febrero y 1 de marzo las segundas jornadas gastronómicas promovidas por la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería (Azehos), la Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora. Un evento que tendrá lugar en la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) y en el que participarán reputados cocineros.