Secciones

Es noticia
Guerra en IránSkills FPMinistra Elma Saiz en ZamoraPueblos de Zamora sin aguaFermoselle nueve días sin agua potableLas capas paradas dicen "NO" a que un hijo pueda salir por su padre
instagramlinkedin
Reunión de tunos en pleno centro de Zamora

Reunión de tunos en pleno centro de Zamora

M. L. S.

Reunión de tunos en pleno centro de Zamora

M. L. S.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Esta ha sido la actuación en la Plaza Mayor de Zamora en la que tunos de toda España se congregaron y tocaron clásicos del género. Algunos peatones que pasaban por el lugar se quedaron para disfrutar del número musical e incluso se animaron a bailar las canciones.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents