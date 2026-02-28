Reunión de tunos en pleno centro de Zamora
Esta ha sido la actuación en la Plaza Mayor de Zamora en la que tunos de toda España se congregaron y tocaron clásicos del género. Algunos peatones que pasaban por el lugar se quedaron para disfrutar del número musical e incluso se animaron a bailar las canciones.
