A.B.

La ministra Elma Saiz, en Zamora: "La política migratoria de España es un faro en el mundo frente a quienes quieren que sea mucho más oscuro"

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde hace poco más de dos meses, Elma Saiz se ha convertido en la cara y la voz del Ejecutivo central al asumir también la portavocía del Gobierno. Este viernes ha estado en Zamora apoyando al PSOE de Castilla y León en la campaña de los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo y ha pasado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para hablar, entre otras cuestiones, sobre la regularización de personas migrantes impulsada desde su ministerio. Más información