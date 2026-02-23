VÍDEO | Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad
Un escape de gas ha obligado a la Policía Municipal y a los Bomberos de Zamora a cortar al tráfico la calle de Santa Teresa, en el tramo entre la Amargura y Lope de Vega, para asegurar la integridad de viandates y clientes de los comercios de la zona ante una hipotética deflagración alimentada por el material combustible. Más información
Últimos vídeos
INTENTO GOLPE DE ESTADO
Felipe González habla claro sobre el papel determinante del rey Juan Carlos I en el 23F
VIOLENCIA SEXUAL