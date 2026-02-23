Carlos Gil Andrés

VÍDEO | Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad

Un escape de gas ha obligado a la Policía Municipal y a los Bomberos de Zamora a cortar al tráfico la calle de Santa Teresa, en el tramo entre la Amargura y Lope de Vega, para asegurar la integridad de viandates y clientes de los comercios de la zona ante una hipotética deflagración alimentada por el material combustible. Más información