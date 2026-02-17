Oliva Conde

La crecida del Duero inunda el restaurante Las Aceñas a su paso por la capital

Tras días de crecida, el cauce del Duero en su paso por Zamora ha aumentado muy por encima de su nivel habitual, cubriendo la terraza y la bodega del restaurante de Las Aceñas, que ha sufrido numerosas pérdidas a causa de la inundación. El propietario comentaba los daños materiales que han sufrido en el local, entre los que destacaba varias cajas de botellas de vino que se encontraban en la bodega, sillas y demás mobiliario. Aunque trataron de salvar todo lo posible, no se han librado del destrozo causado por la inundación.