La Marina se convierte en escenario de un nuevo simulacro de accidente en Zamora

Este jueves, la Plaza de La Marina se ha convertido en un gran escenario para realizar el simulacro de un accidente de tráfico, organizado por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora. Esta iniciativa, enmarcada en una campaña especial de cara a la época navideña, ha contado con la participación de la Policia Municipal y los bomberos de Zamora, Cruz Roja y Protección Civil; además de los servicios de taxis de la capital, funerarias y figurantes de Capitonis Durii. Más información

