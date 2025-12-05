50 años de la muerte de Franco: ¿la democracia está en peligro?
Zamoranos que vivieron el fin de la Dictadura y el proceso la Transición en primera persona debaten sobre el futuro de la democracia con motivo de los 50 años del fallecimiento de Franco. Mesa redonda con la participación de Fernando Pérez, anarquista, periodista y activista estudiantil en los 70; Maribel García Muriel, militante del PCE; Luis Rodríguez San León, senador de UCD en Cortes Constituyentes; Esther González, jueza y militante en movimientos estudiantiles en los 70 y Luis González, librero y editor. Más información Más información
