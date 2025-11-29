N. S.

Zamora, al son de la gaita

Zamora vive el II Encuentro Invernal de Gaitas “Abrigaita”, que tiene lugar este fin de semana en la ciudad y reúne a formaciones de Asturias, León, Madrid, Portugal y la propia provincia. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Zamora y coordinado por el grupo «Roncones y Sonajas», llenará las calles de música tradicional con la participación de agrupaciones como Os Roleses, Camin del Carmín, la Escuela Municipal Beatriz de Osorio o la Banda de Gaitas Lume de Biqueira, convirtiendo a Zamora en punto de encuentro para amantes de la cultura y el folclore invernal.