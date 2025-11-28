Carlos Gil Andrés

El grito de guerra de las auxiliares de Enfermería de Zamora: "No somos invisibles, somos imprescindibles"

"No somos invisibles, somos imprescindibles". Es uno de los eslóganes que gritan los TCAE (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Las profesionales se han concentrado a las puertas del hospital Virgen de la Concha para reclamar el reconocimiento de la categoría laboral C1, que se traduce en una mejora de su consideración laboral y, por ende, de sus retribuciones adaptándose a la titulación que poseen.