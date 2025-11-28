Alberto Ferreras / Eriz Fraile

Alfonso Fernández Mañueco realiza una visita a Moralejo Selección para refrendar el apoyo institucional al sector agroganadero

El presidente de la Junta de Castilla y León ha estado este viernes en la fábrica de la empresa zamorana, uno de los referentes de la provincia en productos cárnicos. En su visita a Arcenillas, ha estado acompañado por la zamorana Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la administración autonómica; y Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora.