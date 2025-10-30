Los sindicatos mayoritarios de empleados públicos se movilizan en Zamora para pedir mejores condiciones

J. N.

Medio centenar de empleados y empleadas públicos exigen al Ministerio de Función Pública que se siente a "negociar con los sindicatos de una vez por todas para fijar una subida salarial, ante la pérdida de poder adquisitivo del 3,1%", lo que se traduce en más de 1.860 millones de euros que el Gobierno les adeuda a los 3,5 millones de empleados públicos, de los cuales 11.160 tienen sus centros de trabajo en la provincia de Zamora. Más información

