Fernando Esbec

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: "Sanabria no puede bajarse de la alta velocidad, y si eso pasa tendremos un estado fallido"

En esta nueva edición de 'Razones para Quedarnos' la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Foods, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Benavente y Toro trabajan mano a mano para luchar contra la despoblación y por potenciar las posibilidades que tiene la provincia para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional. Más información