Caja Rural de Zamora

"Zamora y León quieren conocerte", la emotiva campaña de Caja Rural de Zamora para la recuperación tras los incendios del verano

Una vez dejada atrás la oleada de graves incendios del verano, Caja Rural de Zamora ha decidido dar un paso adelante para poner en valor las comarcas damnificadas, contribuir a su recuperación, y recordar que estos territorios cuentan con un potencial vivo y resiliente. Para ello, la entidad ha lanzado el spot "Zamora y León quieren conocerte", en busca de revitalizar un turismo muy debilitado en los últimos meses. Más información