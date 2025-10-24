El trío musical madrileño 'Serigosa' deleita al público a las puertas del Teatro Ramos Carrión
Después de que unos problemas técnicos ajenos a la organización y al propio recinto obligaran a cancelar la doble sesión de 'Son de Raiz' este viernes, este grupo musical formado por tres madrileñas ha decidido salir a la calle de Ramos Carrión para interpretar dos de sus canciones.
