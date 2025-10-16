Alejandra Bonel García

VÍDEO | Así ha sido la inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

Las Edades del Hombre de Zamora ya se pueden visitar. La XXVIII edición de la muestra, que lleva por título "EsperanZa", se extiende por la Catedral de Zamora, la iglesia de San Cipriano y la iglesia de San Isidoro y ha sido inaugurada este jueves por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, y el obispo de Zamora, Fernando Valera.