A. B. / A. F.

VÍDEO | "EsperanZa" ya brilla en Zamora: quedan inauguradas Las Edades del Hombre 2025

Zamora ya tiene oficialmente su segundas Edades del Hombre de la historia. La muestra "EsperanZa" se viste hoy de largo para su inauguración oficial con casi 90 piezas y una experiencia inmersiva para disfrutar hasta abril. La muestra de arte religioso la inauguran este jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española y de la Fundación de Las Edades del Hombre, Luis Argüello.