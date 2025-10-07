Leticia Galende

VÍDEO | Los mejores alimentos de Zamora desembarcan en Madrid de mano de la Diputación

La Diputación de Zamora ha presentado este martes la campaña 'Zamora es calidad', con la que se busca potenciar las principales marcas y demarcaciones gastronómicas de la provincia como uno de los reclamos turísticos de Zamora. Entre otros, el acto ha contado con la participación de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, y Víctor López de la Parte, vicepresidente de la institución provincial y del Patronato de Turismo de Zamora.