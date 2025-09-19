A. A.

VÍDEO | La tradicional marcha de Asprosub cumple 40 años este 2025

"Level UP: Juntos subimos de nivel". Bajo este lema y haciendo un guiño a los videojuegos, miles de zamoranos recorrerán un año más los 14 kilómetros -ida y vuelta- que separan Zamora capital del centro Fundación Personas ubicado de Morales del Vino. La tradicional Marcha de Asprosub cumple 40 años de trayectoria y ya tiene fecha: será el el domingo 5 de octubre con salida oficial de la plaza de La Marina a las 9.30 horas y llegada a partir de las 12 horas al parque de León Felipe. Una vez en Morales, los participantes recibirán su habitual avituallamiento y obsequio.