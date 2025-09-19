La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: "A rezar"

Un conductor de autobús advierte que, con la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl, las taquillas permanecerán cerradas. "Si ahora vais y encontráis una taquilla abierta, seguramente es para daros información o si vais a preguntar algo. Ni se pueden comprar billetes por anticipado ni se pueden comprar para el momento", explica. De ahí que su consejo sea encomendarse a la fe: "Lo único que se puede hacer es hacer cola y rezar. Digo rezar para que haya sitio", expresa.