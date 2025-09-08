La Virgen de la Esperanza ha salido este lunes, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, a las calles del casco antiguo de Zamora en la celebración del Jubileo Diocesano de las Cofradías de Zamora.

Aunque sin cofrades de túnica, pero sí con traje de festivo, la talla de Víctor de los Ríos ha llegado desde la iglesia de San Ildefonso hasta la Catedral, donde el obispo, Fernando Valera, ha presidido una eucaristía. Posteriormente, la imagen de la Esperanza, con su manto verde bordado en oro, se ha trasladado en procesión hasta la plaza de Viriato, donde se ha entonado el canto de la Salve.

Después ha proseguido un desfile por el casco histórico de la ciudad que ha dejado la Virgen de la Esperanza en la carpa de pasos de San Bernabé cerca de las 14.30 horas, más de cuatro horas y media después de iniciarse el jubileo. Desde la carpa este martes está previsto que se traslade al convento de Cabañales, hasta finales de octubre. Toda la información, aquí.