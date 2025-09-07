Domingo de procesión con motivo de la inminente festividad de la Virgen de la Concha. Tras partir de la iglesia de San Antolín, la imagen ha procesionado hacia la Plaza Mayor para recibir la tradicional ofrenda con flores y productos de la tierra.

Grupos de música tradicional como Doña Urraca, representantes de cofradías de la ciudad así como autoridades y público en general han acompañado a La Concha en esta mañana de domingo. El homenaje ha culminado con una eucaristía en la parroquia de San Vicente.