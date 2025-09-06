La quinta edición de los encuentros de modelismo tripulado se celebra en Zamora este sábado día 6 de septiembre en el recinto ferial de Ifeza, organizado por la Asociación Ferroviaria Zamorana y con la participación de asociaciones de Valencia, Madrid, Gijón, y Sabadell.

Se trata de una nueva oportunidad para viajar en los pequeños trenes réplica de los reales.

Horario

Además de las sesiones de mañana entre las 10.30 y las 13.30, podrás acudir esta tarde con nuevos pasajes entre las 16.30 y las 19.30 horas.

La Asociación Ferroviaria Zamorana, impulsora de estos encuentros con la colaboración de la Diputación de Zamora, es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo fundamental el fomento y la divulgación del ferrocarril en general, con un ámbito de actuación fundamentalmente provincial.