Ni una ni dos ni tres. Hasta cuatro ratas merodean en apenas unos metros cuadrados en el barrio de San Frontis, según se aprecia en un vídeo grabado por los residentes de la calle Fermoselle. No es la primera vez que desde la asociación vecinal denuncian este problema de insalubridad del que, aseguran, el Ayuntamiento de Zamora tiene constancia.

Según informan desde Sanigest, no son ratas comunes sino ratas voladoras. "Si estuvieran en alcantarillas se les echaba veneno y que murieran donde fuera, pero al estar por tejados está prohibido por si cae veneno a la vía pública y se envenenan animales o niños", resumen los vecinos.