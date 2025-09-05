Mattia Bidoli es trabajador humanitario, fotógrafo y mago. Desde hace más de 20 años, recorre los rincones más vulnerables del planeta —hospitales, orfanatos, campos de refugiados, prisiones y zonas de guerra— llevando consigo una mochila en la que guar­da dos herramientas poderosas: una cámara y un puñado de magia. Con ellas, ofrece mucho más que entretenimiento o imágenes; regala momentos de alivio, de asombro, y de humanidad profunda.

Su exposición fotográfica invita al espectador a em­prender un viaje visual por algunas de las regiones más remotas y heridas por el conflicto. Allí, donde la infancia ha sido arrebatada, donde las cicatrices son visibles y el dolor cotidiano, sus fotografías se centran en quienes más sufren: los niños. Aun así, en sus miradas persiste una chispa, un destello de esperanza que resiste.

Esta exposición no solo documenta la crudeza de estos lugares. Va más allá: revela la íntima conexión entre la magia y la esperanza. A través del objetivo de Mattia, presenciamos actuaciones mágicas en contextos de extrema fragilidad y, al mismo tiempo, las historias de niños que, a pesar de todo, encuen­tran motivos para sonreír.

Datos de la exposición