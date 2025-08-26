Noelia Ferreras nació en 1991 en Madrid, pero allí solo vivió unas semanas antes de venirse a Zamora, de donde es también toda su familia. En la actualidad trabaja como ingeniera en el centro de investigación Cartif, enfocado en trasladar las innovaciones científicas a las empresas. Desde Valladolid salvaguarda que las políticas climáticas y energéticas de la Unión Europea sean sostenibles. Una hazaña basada en representaciones matemáticas, de nombre "modelos de evaluación integrada". "Los proyectos me parecen muy bonitos, porque al girar en torno a estos modelos, conciben que todo es un sistema complejo compuesto por sistemas interrelacionados", explica Ferreras, refiriéndose a que para modelar sobre medioambiente, tiene en cuenta cómo le afectan las políticas económicas y sociales.