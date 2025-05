Fernando Martínez Maíllo ha aprovechado su intervención en el Senado para criticar la supresión de paradas de tren en Otero de Sanabria que Renfe prevé llevar a cabo a partir del 9 de junio.

"No hemos llegado hasta aquí, no hemos construido trenes, no hemos construido estaciones, para verlos pasar de lejos y que no paren. Para eso no lo hemos hecho", ha criticado. En este sentido, Maíllo ha rechazado el argumento ofrecido por Renfe de falta de rentabilidad económica de esas frecuencias. "¿Y cuándo los servicios públicos esenciales en el medio rural son rentables si en Castilla y León se mantienen escuelas con tres alumnos?", se ha preguntado.

"Quitarle a los que menos tienen para dárselos a otros es muy valiente, lo que es difícil es salir a la calle, decírselo a los ciudadanos y seguir llamándose progresistas y socialistas. De pacotilla son ustedes", ha concluido.