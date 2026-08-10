De ‘Me at the zoo’ a dominar el salón: así ha cambiado YouTube en 20 años.

Cómo hemos cambiado, cantaba Presuntos Implicados. Y cómo ha cambiado YouTube. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analiza la transformación de esta plataforma dos décadas después de que tres amigos estadounidenses subieran a internet el vídeo ‘Me at the zoo’, el 23 de abril de 2005. Un año después, la plataforma fue vendida a Google por 1.650 millones de dólares y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un gigante audiovisual con presencia también en los televisores.

YouTube supera los 2.000 millones de personas usuarias mensuales registradas y, según estimaciones del sector recogidas por la UOC, podría superar los 2.500 millones. La propia plataforma afirma que cada minuto se suben más de 500 horas de vídeo, lo que equivale a más de 720.000 horas de contenido nuevo cada día.

De los vídeos caseros a la televisión del siglo XXI

Elena Neira, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC e investigadora en nuevos modelos de distribución audiovisual, señala que YouTube ha apostado durante años por mejorar la experiencia de usuario en las smart TV.

La plataforma permite acceder a contenidos muy variados, personalizados y diversos. Para Neira, esta evolución ha convertido YouTube en una alternativa a la televisión y a las plataformas de streaming.

La llegada al salón no ha consistido únicamente en trasladar técnicamente la aplicación desde el móvil o el ordenador. YouTube también ha incorporado contenidos propios de la televisión tradicional, tanto programas completos para ver a la carta como clips y extractos.

Los creadores han cambiado el contenido de YouTube

La plataforma también ha impulsado una economía de creadores que ha generado una programación cada vez más profesionalizada.

Neira destaca que se trata de contenido profesional y flexible y que esta evolución no se ha centrado únicamente en las personas jóvenes.

El cambio también afecta a la percepción que existe sobre el contenido de YouTube. La plataforma ya no se limita a vídeos caseros o a personas jugando a videojuegos en sus habitaciones. La economía de los creadores se ha sofisticado y ha generado nuevos formatos.

En Estados Unidos, YouTube llega a 244 millones de personas mayores de 18 años en todos los dispositivos, a partir de datos atribuidos a Nielsen. En España alcanza los 33,5 millones de usuarios mayores de edad al mes, de acuerdo con datos de ComScore recogidos en el texto de la UOC.

El televisor se convierte en una pantalla más para YouTube

Cada vez más personas acceden a YouTube desde el televisor. En España, más de la mitad de sus usuarios lo hace y existe una especial presencia durante la noche, coincidiendo con el horario de máxima audiencia televisiva.

La evolución modifica también el concepto tradicional de televisión. La pantalla deja de estar vinculada exclusivamente a los canales convencionales y puede utilizarse para acceder a contenidos procedentes de una plataforma digital.

Para Neira, la televisión se ha convertido en algo mucho más amplio de lo que era originalmente.

La publicidad también ha cambiado

La transformación de YouTube afecta igualmente al mercado publicitario. Durante años, la televisión concentró buena parte de la publicidad audiovisual gracias a sus grandes audiencias y a su capacidad para reunir a públicos de diferentes edades.

La publicidad audiovisual ya no está limitada al modelo televisivo. YouTube se apoya en la economía de los creadores y en la capacidad de dirigir los anuncios hacia personas usuarias concretas.

La plataforma comparte con sus creadores los ingresos procedentes de los anuncios insertados en las visualizaciones. Estos anuncios adoptan formatos que cada vez se parecen más a los bloques publicitarios tradicionales, aunque incorporan la capacidad de dirigirse a usuarios concretos mediante datos y algoritmos.

YouTube también probó otro camino

La evolución de la plataforma no ha estado exenta de intentos que no terminaron funcionando como esperaba la compañía.

YouTube puso en marcha una división de producciones originales que produjo series como ‘Cobra Kai’, basada en la franquicia de ‘Karate Kid’. La plataforma intentó cobrar por esos contenidos, siguiendo el modelo de servicios como Netflix o Prime Video.

La falta de acogida llevó a YouTube a ofrecer gratuitamente todos los episodios y finalmente abandonó ese camino para centrarse en su modelo principal.

Un gigante audiovisual que nació con un vídeo

El recorrido comenzó el 23 de abril de 2005 con ‘Me at the zoo’, un vídeo de tres amigos estadounidenses que se convirtió en el primero de una plataforma que apenas un año después sería adquirida por Google.

Dos décadas después, YouTube cuenta con miles de millones de usuarios, recibe cientos de horas de vídeo cada minuto y ha llevado su modelo desde el ordenador y el móvil hasta la pantalla del salón.

Su evolución se ha apoyado en los creadores, en la variedad de contenidos y en una experiencia adaptada al televisor. La plataforma ha terminado ocupando un espacio propio dentro del consumo audiovisual sin convertirse en un canal de televisión tradicional.