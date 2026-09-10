Lucía Feijoo Viera

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Emotiva llegada a Santiago de 15 enfermos de ELA tras culminar su peregrinación

La plaza del Obradoiro acoge una llegada cargada de emoción. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, quince personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras cuatro con distintas patologías culminan en Santiago una peregrinación cargada de simbolismo y reivindicación. La iniciativa está organizada por la asociación Compostela y celebra este año su sexta edición. Los peregrinos partieron el pasado día 4 desde Fonfría, en Pedrafita do Cebreiro, acompañados por cuidadores, familiares y voluntarios, además de agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y del Escuadrón de Caballería.