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Detenidos doce migrantes tras apedrear y herir a cuatro militares en Ceuta

Detenidos doce migrantes tras apedrear y herir a cuatro militares en Ceuta

Sara Fernández

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Detenidos doce migrantes tras apedrear y herir a cuatro militares en Ceuta

Sara Fernández

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MADRID
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Doce migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos esta madrugada en Ceuta tras participar presuntamente en una agresión que causó heridas a cuatro militares en la zona de Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 personas les tendió una emboscada y les lanzó piedras de grandes dimensiones, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía. Más información

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