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Mourinho sobre el arbitraje español: "Confío en ellos, no creo que sean amigos de Negreira"

El técnico del Real Madrid ha atendido a los medios en la previa al segundo encuentro de la Liga, correspondiente a la jornada 1, contra la Real Sociedad. Mourinho ha hablado sobre el arbitraje español y "Yo no pienso que en España haya un árbitro que va al campo a pensar que es amigo de Negreira o que le ha pedido un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles." remarcó el portugues. Más información