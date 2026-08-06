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Nace un elefante de Sumatra en Zoo Aquarium de Madrid, especie en peligro crítico de extinción

Nace un elefante de Sumatra en Zoo Aquarium de Madrid, especie en peligro crítico de extinción

Lucía Feijoo Viera

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Nace un elefante de Sumatra en Zoo Aquarium de Madrid, especie en peligro crítico de extinción

Lucía Feijoo Viera

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Zoo Aquarium de Madrid ha informado este jueves del nacimiento de una cría de elefante asiático de Sumatra (Elephas maximus sumatranus), una subespecie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y cuyos ejemplares son únicos en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Pasadas las 14 horas de la tarde, las primeras contracciones anunciaban el inicio del parto. Apenas veinte minutos después, Cynthia rompía aguas y daba a luz al pequeño elefante. Durante todo el proceso, las otras tres hembras del grupo permanecieron a su lado mientras emitían sonoras vocalizaciones, un comportamiento social característico de esta especie, han informado desde la institución.

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