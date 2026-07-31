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Un accidente de tráfico en la M-50 deja dos heridos graves

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Un accidente de tráfico en la M-50 deja dos heridos graves

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Un aparatoso accidente de tráfico registrado poco antes de las 20:30 horas de este jueves ha dejado dos personas heridas con pronóstico potencialmente grave en el acceso a la M-31 desde la M-50, en la calzada interior a la altura del distrito madrileño de Villa de Vallecas. El vehículo implicado, en el que no viajaban más ocupantes ni intervinieron otros coches, sufrió una salida de vía por el margen derecho en una zona que se encuentra actualmente en obras, llegando a dar al menos una vuelta de campana antes de detenerse.

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