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Fallece el actor Manolo Solo, ganador de un Goya por 'Tarde para la ira'

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El año pasado, Manolo Solo protagonizaba tres películas y dos miniseries, entre ellas ‘A la cara’, un curioso relato que enfrenta a su personaje con la persona pública a la que ha insultado virulentamente en redes sociales; ‘Una quinta portuguesa’, coproducción con Portugal e interpretada junto a Maria de Medeiros, en la que da vida a un profesor devastado por la desaparición de su mujer, y ‘Anatomía de un instante’, la miniserie televisiva sobre el golpe de Estado del 23F en la que incorporó al general Gutiérrez Mellado, uno de los militares que se opuso a los golpistas.

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