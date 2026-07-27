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Así combate la UME el incendio de Sotillo de la Adrada, Ávila

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Lucía Feijoo Viera

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Así combate la UME el incendio de Sotillo de la Adrada, Ávila

Lucía Feijoo Viera

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El incendio declarado el pasado miércoles por la mañana en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada. Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Miyares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.

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