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El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial

El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial

Lucía Feijoo Viera

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El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este sábado que la selección argentina se impondrá a la española en la final del Mundial, que se disputará el domingo. Moo Deng, que vive en el zoo Khao Kheow —unos 110 kilómetros al este de Bangkok—, eligió hoy sin dudarlo una sandía preparada por sus cuidadores en la que aparecían las letras ARG y que estaba coronada con una bandera del país latinoamericano.

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