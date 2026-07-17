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Encuentro de Leonor y Sofía con jóvenes con discapacidad

Después, ya las dos solas, se fueron a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde en el comedor estuvieron charlando con cuatro jóvenes con discapacidad, dos de los cuales habían sido beneficiarios del programa 'Reina Letizia para la Inclusión' que desarrolla el Real Patronato sobre Discapacidad. Según fuentes de la Zarzuela, los chicos les explicaron "las barreras y asuntos pendientes que deben abordarse desde todas las áreas de la sociedad, así como los retos que hay que afrontar para que la juventud con discapacidad transite por espacios de regularidad, de inclusión y de derechos en los que pueda compartir entre iguales y desarrollarse con plenitud".