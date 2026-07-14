Sara Fernández

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Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre hallado este martes en el interior de una vivienda del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. El suceso se produjo alrededor de las 9.50 horas, cuando el 091 recibió una llamada que alertaba de "un olor muy fuerte a algún producto químico" procedente del domicilio, según informan fuentes policiales.