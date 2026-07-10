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VÍDEO | El Gobierno informa del corte de la A7 y búsqueda de desaparecidos en el incendio de Los Gallardos

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Europa Press

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Declaraciones del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el incendio de Los Gallardos (Almería), desde donde ha informado de que las llamas han obligado a cortar de nuevo la carretera A-7 y de que no hay denuncias de desaparecidos en el cuartel de la Guardia Civil habilitado. Más información

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